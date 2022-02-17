THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 21 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ALABAMA
CULLMAN LIMESTONE MADISON
MORGAN
IN NORTHWEST ALABAMA
COLBERT FRANKLIN AL LAUDERDALE
LAWRENCE
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHERN MIDDLE TENNESSEE -
LINCOLN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, DECATUR,
FAYETTEVILLE, FLORENCE, HUNTSVILLE, MOULTON, MUSCLE SHOALS, RED BAY, RUSSELLVILLE, SHEFFIELD, TOWN CREEK, AND TUSCUMBIA.
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