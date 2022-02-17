THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 21 IN

EFFECT UNTIL 8 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ALABAMA

CULLMAN LIMESTONE MADISON

MORGAN

IN NORTHWEST ALABAMA

COLBERT FRANKLIN AL LAUDERDALE

LAWRENCE

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN SOUTHERN MIDDLE TENNESSEE -

LINCOLN

THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, DECATUR,

FAYETTEVILLE, FLORENCE, HUNTSVILLE, MOULTON, MUSCLE SHOALS, RED BAY, RUSSELLVILLE, SHEFFIELD, TOWN CREEK, AND TUSCUMBIA.

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